大行晨报 - 日圆维持弱势区间行走｜大行晨报

特朗普政府周三对达成协议结束战争表示乐观，同时警告若伊朗继续对抗将面临日益加剧的经济压力。美国警告可能对伊朗石油买家实施次级制裁，并称将不再延长购买伊朗石油的制裁豁免。巴基斯坦陆军参谋长周三抵达德黑兰调解谈判，试图防止冲突重燃。白宫称巴基斯坦斡旋的对话「富有成效且仍在进行中」，美伊官员正考虑最早于本周末重返巴基斯坦进一步磋商。伊朗外长欢迎巴方调解，表示致力于促进地区和平与稳定。另外，以英国为首的近10国财长呼吁全面执行停火协议，并警告即使冲突很快解决，仍将对全球经济和市场造成压力。



观望美伊局势



美国与伊朗之间的谈判仍在推进，市场普遍预期冲突可能逐步缓解，甚至接近结束，这一预期显著提振全球风险偏好，使资金从避险资产流出，美元指数跌至接近3月初以来低位，从而对美元兑日圆形成下行压力。此外，油价维持在接近3周低点附近，这在一定程度上缓解了此前的通胀担忧，通胀压力下降使市场对美联储进一步收紧政策的预期有所降温，从而打压美元走势。另一边厢，市场对日本当局可能出手干预汇市的预期，为日圆提供一定支撑。尤其是在汇价接近160关口附近时，政策干预风险明显上升。



美元兑日圆在近月维持于高位区间上落，下方大致在157.50获支撑，上方则受制于160水准附近。预料美元兑日圆仍倾向延续区间争持。较近支持先看158.60及158.20水平。以黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意159.50及160及，之后将看至160.60及161.50水准。



澳洲方面，周四公布数据显示，3月澳洲净就业人数增加17900人，基本符合市场预期的20000人，2月数据修正为增加49600人；全职就业人口大幅增加52500人，扭转了上月的大幅下滑；失业率维持在4.3%，符合预期；就业参与率从66.9%微降至66.8%。就业数保持强劲，这巩固了提高利率的必要性。澳元兑美元周四逼近0.72关口，上破3月11日高位，亦刷新3年多高位。技术图表所见，5天平均线上破10天平均线形成黄金交叉，而汇价亦重登50天平均线上方，若然澳元可冲破0.72关口，料可见即将迎来更大幅度的上升空间。其后较大阻力预估在0.7280及0.7380，下个关键料为0.74及0.7460。支持位将会回看0.7120，下一级留意0.70关口，同时亦是25天平均线所在；较大支持料为0.69及100天平均线0.6850及0.6800水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

