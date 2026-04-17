大行晨报 - 澳元短线或见回调｜大行晨报

中东局势再有好消息传来，美国和伊朗据悉考虑将下周二到期的停火协议延长两周，以争取更多时间推进和谈。虽然消息暂未得到官方确认，但市场风险情绪逐渐降温，美汇指数连续两周回落，并且失守50天及250天线，执笔之时正于98水平争持。受美元回落，多只外币迎来反弹，当中以澳元表现最为亮眼。笔者在3月17日于本栏提醒投资者，澳元不排除上试今年高位，而澳元近期走势符合我们预期，执笔之时一度逼近0.72水平，本周至今升幅约1.87%，今年至今升幅更高达7.46%。



澳洲央行3月议息会议时加息0.25厘，将央行现金利率上调至4.1%，连续第2次会议加息，符合市场预期。央行称该国短期通胀开始回暖，虽然通胀自2022年见顶以来已大幅回落，但自去年下半年来显著上升。而现在美伊冲突导致原油价格飙升，若油价长期高企，亦将影响国内物价水平，通胀高于央行目标的时间可能比官员预期的更长。



央行上月如期加息



而澳洲本周最新公布的就业数据显示，澳洲3月失业率持平于4.3%，符合市场预期，期内就业人数增加1.79万人，虽然略低于市场原先预期增加2万人，但数据显示整体劳动力市场较为稳健。彭博利率期货显示，交易员预计澳洲央行下次议息会议加息0.25厘概率超出7成。



尽管澳元兑美元的14天相对强弱指数（RSI）暂时未见超买，但我们认为，投资者需留意澳元于0.72水平附近可能出现阻力，之前入手澳元的投资者现时可考虑分阶段止盈，待美伊两国达成谈判结果明朗化时，再买入外币等待回升机会，预计澳元兑美元短线将于0.704至0.72水平区间上落。



光大证券国际产品开发及零售研究部