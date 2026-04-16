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朱红 - 阿里造好 留意「26927」购 | 窝轮热炒特区

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朱红
2小時前
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产经 专栏
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　　据报千问AI眼镜S1现货正式开售，支持语音与视觉融合多模态交互，能覆盖工作及出行等高频场景，千问AI眼镜全球首店亦正式于南京开业，计划下半年起拓展至全国重点城市。阿里巴巴（9988）股价持续造好，重越20天线高见131元。如看好阿里，可留意阿里购「26927」，行使价166.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡阿里，则可留意阿里沽「28131」，行使价99.95元，实际杠杆4倍，明年1月到期。

　　小米集团（1810）向香港联交所申报，周二斥资逾8584万元回购279万股，金额较周一减少约65%，公司累计回购约3.32亿股，占1.28%股权。小米股价靠稳，续于30.9元附近低位徘徊。

　　如看好小米，可留意小米购「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米，则可留意小米沽「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

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中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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　　阿里（9988）千问上线「表格Agent」，支持在对话中直接生成、编辑Excel文件，或基于图片、文件生成输出Excel文件供用户下载。阿里昨日股价变动不大，续于125元水平横行整固。如看好阿里可留意认购证「27859」，行使价155.98元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆3倍，明年1月到期。 　　Omdia数据显示，今年
2026-04-15 02:00 HKT
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