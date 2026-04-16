张日强 - 「北都」半新盘连录获利成交 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现不俗，受新盘低开及贴市价推出，随即引领大批客源涌出来，部分新盘向隅客亦于二手楼或半新盘寻宝。除了老牌蓝筹屋苑连录获利成交外，位处北部都会区的半新盘同样受各路客源垂青，而且频频取得获利成交，反映去年购入的半新盘，楼价已录得一定升幅，令不少短炒客纷纷沽货止赚离场。



新盘市场持续表现向好，发展商以低价推售的新盘连番报捷，同时亦带动货尾盘及二手楼睇楼量，当中部分去年入市的买家，眼见楼价缓缓上升，并且已取得一定升幅，故先行止赚离场。与此同时，部分新盘向隅客亦回流半新盘市场，由于未来北部都会区发展潜力极大，故将会主力搜寻北都半新盘，日前于区内就录得连环获利成交，洪水桥汇都连录2宗成交，其中3座中层单位，面积431方呎，原业主于去年3月以约485万一手购入，新近以528万易手，每呎造价约1.2万，持货约1年帐面获利约42万，物业升值8.8%。另外，朗天峰亦连录2宗成交，其中2座高层单位，面积约288方呎，新近以约440万沽出，每呎造价约1.5万。原业主在去年2月以约366万购入，持货至今帐面获利约73万，物业升值约20%。



由于政府未来锐意发展北都，区内楼盘自然看高一线，用家及投资者四出寻觅笋盘，当中以半新盘最受追捧，令睇楼及成交量明显升温。



张日强