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郭家耀 - 平保目标价75元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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郭家耀
2小時前
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产经 专栏
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　　中国平安（2318）去年净利润1347亿元人民币，上升6.4%，期内收入1.14万亿元人民币，基本持平。派末期息1.75元人民币，增长8%，全年股息2.7元人民币，增长5.9%。寿险及健康险业务新业务价值368.97亿元人民币，增长29.3%，新业务价值率28.5%，上升5.8个百分点。寿险及健康险业务内含价值9286.3亿元人民币，增长11.2%。平安产险净利润145.97亿元人民币，下降2.8%，主要是出售汽车之家带来的一次性影响。整体综合成本率96.8%，优化1.5个百分点，主要因车险费用优化及保证保险扭亏为盈。车险综合成本率95.8%，优化2.3个百分点。保险资金投资组合规模6.49万亿元人民币，增长13.2%；综合投资收益率6.3%，上升0.5个百分点。平保表示居民健康、医疗及养老服务需求逐步提升，平安「综合金融+医疗养老」服务体系将迎来春天。平安业绩表现符合预期，综合金融发展值得期待，前景继续乐观。目标价75元；入巿价63元；止蚀价57元。

　　笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

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