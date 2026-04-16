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大行晨报 - 英镑连日上扬 呈技术超买｜大行晨报

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　　上周末在伊斯兰马巴德举行的美伊谈判未能达成协议，导致外界对仅剩一周期限的停火协议能否维持产生质疑。尽管如此，最新迹象显示外交接触并未完全中断。外电引述一位参与巴基斯坦谈判的消息人士透露，自上周末以来，通过非正式管道进行的磋商在弥合分歧方面已取得一定进展，使双方更接近达成一项可在新一轮谈判中正式提出的协议框架。投资者对美伊将继续努力达成结束冲突协议的乐观情绪打压美元周二进一步走低，美汇指数触及一个多月低位97.75；欧罗兑美元则升上1.18上方的一个多月高位。

　　美伊双方有可能在本周末前重返巴基斯坦恢复正式谈判，这为脆弱的停火协议带来了延续希望，同时也为缓解全球能源市场压力提供了可能性。然而，伊朗核问题、制裁解除，以及海峡控制权等核心分歧依然突出，未来谈判进程仍充满不确定性。另外，周二公布数据显示，美国3月生产者物价指数（PPI）按月上涨0.5%，远低于市场预期的1.1%；最终需求PPI上涨4.0%，低于预期的4.7%；剔除食品和能源的最终需求PPI上涨3.8%，低于预期的4.2%，环比上涨0.1%，远低于预期的0.5%。整体通胀数据低于预期，有助缓解市场对美联储迫切加息的担忧，但亦要留意数据未能完全反映中东局势的影响。交易员目前预计今年美联储仅进行一次降息的概率为33%，较战争爆发前的两次预期明显降低。

　　欧罗兑美元维持走高，汇价上月攻破下降趋向线，到上周二终见突破1.1640，正继续以双底型态续作上行。较近阻力将看至1.1820及1.1930，下一级料为1.20关口及1.2080。支持位回看1.1660及1.1580，下一级料为1.1520，重要支撑指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时三日守稳后则见逐步走稳，而刚在3月中旬亦正好暂为守住此区。

　　英镑兑美元周三继续走高，连续第七个交易日上升，最高触及1.3592，为2月17日以来的最高水平。尽管周末美伊和平谈判未果，投资者仍因外交接触并未完全中断且谈判有望继续而转向风险资产。另外，投资者正加大对英伦银行紧缩政策的押注，预计2026年将有大约三次25个基点的加息，可能从4月开始，因通胀担忧再度升温；这与美联储的预期形成显著分歧。英镑兑美元本月早段于1.3150上方稳呈喘稳，自上周起则告节节上升，鉴于图表见RSI及随机指数已稍呈回落，估计英镑兑美元此轮涨势或会受限。下方支持位预料在1.35及1.3380，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。阻力位则料为1.36及1.3720，其后阻力预估在1.38以至1.3870水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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