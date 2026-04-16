大行晨报 - 日圆短线料区间整固｜大行晨报

美伊局势再出现缓和，双方据悉就新一轮谈判展开磋商，以寻求达成长期的停火协议。美国总统特朗普周一表示，伊朗主动联系美国政府达成协议。伊朗方面则称准备好在国际法律法规下继续和谈。据外媒报道，特朗普透露可能在周内与伊朗在巴基斯坦重启会谈。据报伊朗可能考虑暂停该国经由霍尔木兹海峡的航运，以避免破坏新一轮和谈。国际油价连续四个交易日下挫，纽约期油价格由105美元上方回落，一度低见每桶86.96美元，执笔之时于每桶90美元水平徘徊，美汇指数亦回落至约每桶98美元上方整固。



今个星期美元回落，多只外币兑美元则不同程度上扬。笔者曾于3月26日在本专栏提醒投资者，日圆短线有机可寻，初步目标价为157.5至158水平，而日圆近期走势基本符合我们预期。美元兑日圆在过去的两个星期里反复测试160水平，随后又回落至158水平下方，但未见明显上升或下降趋势。短线来看，美元兑日圆料将于下方约50天线157.6水平，至上方高位约160.5水平区间上落。



中长线来看，市场上多间大行基本均给出中性偏淡的看法不变，预计美元兑日圆将于155至161水平徘徊，当中瑞银表示若美伊局势再度恶化，原油供应受阻，日圆恐贬值至175水平。鉴于近期日本央行官员屡屡放出加息言论，不排除在通胀和薪资预期升温的情形下，日本央行逐渐将货币政策正常化。笔者暂时维持美元兑日圆第二季结束前于151至161水平区间上落的看法不变。



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