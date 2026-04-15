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彭伟新 - 纳芯微业务前景向好 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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彭伟新
1小時前
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产经 专栏
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　　纳芯微（2676）为中国领先之汽车类比IC厂商，产品涵盖感测器、讯号链及电源管理晶片，2025年收入占比分别为26.49%、38.23%及34.85%，拥逾3900款SKU，其中800款以上用于汽车电子。受惠新能源车单车类比IC价值提升及国产替代加速，加上AI伺服器电源需求及产品提价带动，业务前景向好。2025年收入33.68亿元人民币，按年增长71.8%，毛利率34.95%，全年仍亏损2.29亿元人民币，但较去年收窄，市场预期2026年转亏为盈，2026及2027年收入料达43.86亿及57.73亿元人民币。现时分析师目标价中位数191.7元，合理价值150元。其股价于104.1元起步，上试167.9元后回调，若企稳115元，有望反弹。

　　本人并没持有股份及相关衍生产品之权益。

资深证券分析师
彭伟新

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