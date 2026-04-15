朱红 - 阿里横行整固 留意「27859」 | 窝轮热炒特区

阿里（9988）千问上线「表格Agent」，支持在对话中直接生成、编辑Excel文件，或基于图片、文件生成输出Excel文件供用户下载。阿里昨日股价变动不大，续于125元水平横行整固。如看好阿里可留意认购证「27859」，行使价155.98元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆3倍，明年1月到期。



Omdia数据显示，今年第一季度内地智能手机市场按年下降1%，出货6980万台，其中小米出货870万台，排名第五。小米集团（1810）股价靠稳，续于30.5元附近低位徘徊。如看好小米可留意认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



恒指昨日反弹至两万六关口再遇阻力，在25850点附近好淡争持。如看好恒指，可留意恒指牛证「55296」，收回价24990点，实际杠杆36倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「54679」，收回价24850点，实际杠杆32倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊证「68742」，收回价26305点，实际杠杆36倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「66628」，收回价26405点，实际杠杆31倍，28年4月到期。



彭博报道宁德时代（3750）有意考虑配股筹集约50亿美元，并指公司正考虑透过发行可换股债券以满足部分融资需求，但时间和规模未有定案。宁德股价从高位回吐，跌至660元水平徘徊。投资者如看好宁德，可留意宁德认购证「28063」，行使价788.5元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡宁德，可留意宁德认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆2倍，明年12月到期。



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朱红