闻风至 - 内房戏剧性反弹龙光值博 | 鲜股落镬

前中国首富、恒大集团创办人许家印在深圳法庭上认罪悔罪，内房却出现戏剧性反弹，虽然行业整体环境仍向审慎悲观的方向发展，但中央对内房扶持的力度从未减弱，且在逐步增强，目前只等行业出现关键转捩点讯息，板块当中仍有不少股份可以一吼，例如龙光集团（3380）便是债务重组接近尾声，股价见底味浓。



在业绩期刚完之后，摩根士丹利发表一份研究报告整理内房股的观点，报告指出，开发商对房地产市场前景普遍维持谨慎，但部分国企内房预计，在开发利润率改善和租金收入强劲增长的支持下，2026年起利润率和盈利将会恢复。然而，该行仍预料内房今年预售额平均将下降12%，较2025年的跌幅15%略为收窄，其中部分内房股由于在一、二线城市拥有较多项目，而可望预售额转录正数。



近日则有报道指出，传统销售旺季「银四」有多个一线城市迎来「开门红」。根据深圳贝壳研究院监测数据，清明假期（4月4日至6日）期间，贝壳深圳合作门店二手房签约量按年增长33%，新房认购量按年增长26%。另据据中指研究院数据显示，4月首周上海楼市成交按年增长32%、北京楼市成交按年增长36%。



债务重组接近尾声



一线城市销售按年录双位数上升，料将为内房行业打下一支强心针，本栏一直有关注龙光集团债务重组进度，继去年9月获「境外债务」本金总额逾80%的同意债权人已加入经修订整体CSA（债权人支持协议），刚于4月1日，集团公布拟寻求批准召开计划债权人会议，同时把重组期限延至2027年，以确保顺利完成。



内房虽然仍在谷底徘徊，但一线城市的明显回暖，加上中央持续加码支持，正为市场注入久违的信心。龙光重组进度亦踏入最后直路，若行业在今年出现关键转折讯号，这类重组尾声、资产质素较佳的民企，有望成为板块反弹中的受惠者。



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