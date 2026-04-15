Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘低开斗抢焦点力争客源 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体楼市气氛持续向好，新盘及二手楼市场更有不俗表现，发展商亦顺应市况加快推盘步伐，多个新盘就如雨后春笋般纷纷涌出来，其中红磡大型新盘更以每呎1.8万推出抢攻，最低入场价约638万，由于首批推出单位售价明显有逾10%的折让，相信极具市场竞争力，同时亦反映发展商的开价策略，在面对市场一众新盘的竞争下，除了斗抢焦点外，还需力吸市场各路客源。

　　新盘市场气氛持续旺热，日前推售的新盘分别透过招标或开价形式推出，并取得不俗的反应，部分更录得红盘高开的实况，充分显示楼市已逐步复苏，激发起各大发展商的推盘动力，昨日正式推出的红磡大型新盘，首批推出110伙，平均每呎开价约1.8万，最低入场价约638万，由于首批开价较同区新盘的售价低逾10%以上，绝对有能力抢吸市场各路客源，加上近期新盘销售频频报捷，只要推出的单位售价贴市，基本上都可获市场用家及投资者承接。

　　事实上，近期推售的新盘都有不俗的销情，尤其新盘低开或贴市都极具吸引力，昨日正式开价的红磡大型新盘，亦是近期罕有较大型推出的新盘，位处市区地段，而且毗邻港铁站，相信有能力吸引用家及投资者进场，加上区内租务需求稳定，投资客比例将会增加，在新盘的互相竞争下，预期发展商将采取抢焦点之同时，亦需抢夺各路客源。

张日强

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
15小時前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
14小時前
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势死因不详【附疑点分析】
京都11岁男童「人间蒸发」证实死亡 无明显伤势疑点重重
即时国际
6小時前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
曾志伟73岁生日派对移师深圳 逾百艺人云集贺寿场面墟冚 谭咏麟、苗侨伟北上列阵撑场
影视圈
10小時前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
12小時前
全红婵将缺席下月的游泳世界杯决赛。图为她去年参加第十五届全国运动会情况。中新社
全红婵缺席跳水世界杯决赛 内媒：非主动弃赛
即时中国
10小時前
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。资料图片
六合彩︱1800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
5小時前
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
9小時前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
更多文章
张日强 - 老牌蓝筹屋苑连录止赚离场 | 楼声随笔
新盘市场气氛持续旺热，由于开价贴市或稍低于市价推出，随即引领各路客源走出来，除了新盘或货尾取得理想销情外，就连二手楼市场亦有不俗的表现，当中更以老牌蓝筹屋苑太古城表现最标青，该屋苑于日前罕见於单日内连环录得3宗成交，其中有长情业主持货21年后沽货止赚离场并获厚利，反映新盘市场向好，同时亦带动二手楼的睇楼及成交量，更有新盘向隅客回流二手市场。 　　整体楼市气氛向好，新盘及货尾表现理想，同时亦带
2026-04-14 02:00 HKT
楼声随笔