张日强 - 新盘低开斗抢焦点力争客源 | 楼声随笔

整体楼市气氛持续向好，新盘及二手楼市场更有不俗表现，发展商亦顺应市况加快推盘步伐，多个新盘就如雨后春笋般纷纷涌出来，其中红磡大型新盘更以每呎1.8万推出抢攻，最低入场价约638万，由于首批推出单位售价明显有逾10%的折让，相信极具市场竞争力，同时亦反映发展商的开价策略，在面对市场一众新盘的竞争下，除了斗抢焦点外，还需力吸市场各路客源。



新盘市场气氛持续旺热，日前推售的新盘分别透过招标或开价形式推出，并取得不俗的反应，部分更录得红盘高开的实况，充分显示楼市已逐步复苏，激发起各大发展商的推盘动力，昨日正式推出的红磡大型新盘，首批推出110伙，平均每呎开价约1.8万，最低入场价约638万，由于首批开价较同区新盘的售价低逾10%以上，绝对有能力抢吸市场各路客源，加上近期新盘销售频频报捷，只要推出的单位售价贴市，基本上都可获市场用家及投资者承接。



事实上，近期推售的新盘都有不俗的销情，尤其新盘低开或贴市都极具吸引力，昨日正式开价的红磡大型新盘，亦是近期罕有较大型推出的新盘，位处市区地段，而且毗邻港铁站，相信有能力吸引用家及投资者进场，加上区内租务需求稳定，投资客比例将会增加，在新盘的互相竞争下，预期发展商将采取抢焦点之同时，亦需抢夺各路客源。



张日强