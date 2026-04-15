大行晨报 - 美元兑加元短线料续向下｜大行晨报

美元周初小幅走高后出现回挫，尽管美军宣布封锁阿曼湾及阿拉伯海，但在美伊谈判破裂后，双方接触仍在继续，据悉下一轮谈判或于16日在伊斯兰马巴德举行。美国总统特朗普周一宣布，美军正式启动对驶离伊朗港口船只的封锁行动，中央司令部发布航海通告，强调封锁将「一视同仁」针对进出波斯湾和阿曼湾伊朗港口的各国船只，同时明确不会干扰中立船只过境霍尔木兹海峡。另外，油价亦见显著回吐，市场聚焦原油价格走势以判断通胀及美联储政策。目前市场预计美联储年底前降息概率约29%，低于一个月前的40%。美军表示将封锁驶离伊朗港口的船只，伊朗威胁报复海湾邻国。与此同时，以色列继续对黎巴嫩南部真主党控制区发动攻击，进一步搅动地区局势。



美元兑瑞郎3月底在0.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至上周见较明显回落，同时亦带动RSI及随机指数掉头回落，示意美元呈回调压力。随着短期上升趋向线及25天平均线亦刚在本周初跌破，这将更为明确美元的回跌走势，之后看至100天平均线0.7880及0.7740，下一级看至0.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键，阻力位继续留意0.8000/0.8050，较大阻力参考0.8090及0.8130，下一级料为0.82水准。



美元兑加元自上月底以来多番探试1.3950/1.40关口，但在未有明确破位下，近日呈逐步回落，以至RSI及随机指数均见自超买区域回落，5天平均线下破10天平均线形成利淡交叉，预示汇价短线有继续下跌的倾向。较近支持先留意100天平均线1.3750。倘若以近月以来的累计涨幅计算，38.2%的回调水平为1.38,50%及61.8%的调整幅度则会扩展至1.3745及1.37,78.6%则会至1.3620水平。关键支撑指向1.35。阻力位先会回看1.39水准，关键仍会是1.3950/1.40，其后阻力估计为1.4140以至1.42水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇