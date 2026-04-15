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大行晨报 - 黄金短线暂宜观望｜大行晨报

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　　在刚刚过去的周末，美伊两国在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行协商会议。不过，首轮会谈仍以失败告终。美国总统特朗普于周日（12日）宣称，美国将开始对所有进出伊朗港口和霍尔木兹海峡的海上交通实施封锁。在美军开始对进出海峡船只进行阻截后，特朗普随后在社媒发文说，如果伊朗的「快速攻击艇」靠近美军的封锁区，它们将立即被消灭。伊朗方面警告，任何军事船只试图靠近霍尔木兹海峡的行为，都会被伊方视作违反停火协议，显示霍尔木兹海峡发生武装冲突的风险上升。据央视新闻援引巴基斯坦外交消息人士称，美伊双方同意继续谈判，但在下一轮谈判的议程、目标、形式和地点方面仍存在分歧。

美国通胀现抬头迹象

　　不过，金价却处于横行走势。内地人民银行早前公布的数据显示，人行连续17个月增持黄金，3月黄金储备为7438万盎司，按月增加16万盎司。金价在3月底急挫后曾出现短暂反弹，但仍未能有效突破关键阻力位每盎司4920美元，显示黄金上升动能未足，市场仍静待美伊第二次和谈消息，因此黄金现阶后仍以横行观望为主。

　　另外，美国通胀率亦有反弹趋势，最新公布的消费者物价指数（CPI）3月按月升幅创近4年来最大，按年升幅亦由前值2.4%飙至3.3%，创近2年最高，市场对美国今年下半年减息预期降温，金价仍在每盎司4650至4842美元区间内徘徊。若未来美伊双方能够恢复并重新启动磋商，市场风险偏好可能相对改善，金价或将尝试回测下方支持；但若局势出现进一步升级，市场会忧虑原油供应问题再令到全球通胀抬头，则金价上升空间恐受抑制，笔者短线仍维持对黄金短线偏向观望的策略，等待更明确的方向性讯号。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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