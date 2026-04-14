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邓声兴 - 极兔速递目标价12.2元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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邓声兴
2小時前
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产经 专栏
內容

　　极兔速递（1519）公布2026年第一季度业绩，期内总包裹量达83.26亿件，按年增长26.2%，日均包裹量9250万件，海外市场占比更提升至35.1%，充分体现集团全球扩张能力。东南亚市场延续强劲势头，包裹量达27.68亿件，飙79.9%，受惠于电商平台深度合作及斋月购物节带动，加上运力投入增加，效率持续优化。中国市场方面，集团透过精细化管理，包裹量达54.04亿件，增长8.4%，增速贴近行业平均水准，呈现回稳向好。其他市场（包括拉美等）表现最突出，包裹量达1.54亿件，按年大增100.5%，受惠于与TikTok、Temu、SHEIN等跨境电商平台紧密合作，并新增400个网点及5个转运中心，增长潜力巨大。中等收入国家电商渗透率提升空间广阔，东南亚及拉美市场快递需求有望维持20%复合增长，极兔作为区内龙头，凭借本土与国际结合的生态优势，加上文化驱动长期主义，中短期比较优势明显。目标价12.2元，止蚀价9.5元。笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

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2026-04-13 02:00 HKT
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