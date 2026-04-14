朱红 - 比亚迪逆市扬 追「21588」 | 窝轮热炒特区

内媒报道中国电动车海外热度持续攀升，中国电动车在泰国占86%纯电动车市场，在澳洲市场占有率跃至25%成为当地家庭购车首选。比亚迪（1211）股价逆市造好，曾升至111.5元创半年新高。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「21588」，行使价138.88元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



小米（1810）持续进行回购，上周五场内购回600万股，涉资约1.86亿元，至今公司共计购回3.21亿股，占股本1.24%。小米股价连日偏软，曾跌至30.26元再创年多新低。如看好小米可留意认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米则可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



美国及伊朗会谈未能达成协议，特朗普宣布美军全面封锁霍尔木兹海峡，外围股市下挫。恒指仍受制于两万六关口，下跌约200点在25600点附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「55296」，收回价24990点，28年9月到期，实际杠杆42倍；或可留意牛证「54679」，收回价24850点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「60115」，收回价26118点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意熊证「68742」，收回价26305点，实际杠杆29倍，28年4月到期。



据报工信部开展锂电池、光伏组件等重点产品质量检查，强化道路机动车辆产品生产一致性监督检查。宁德时代（3750）股价昨日逆市造好，曾升至701元创新高，A+H股市值突破2万亿。投资者如看好宁德，可留意认购证「28063」，行使价788.5元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡宁德则可留意认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆2倍，明年12月到期。



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朱红