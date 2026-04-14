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朱红 - 比亚迪逆市扬 追「21588」 | 窝轮热炒特区

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朱红
2小時前
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产经 专栏
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　　内媒报道中国电动车海外热度持续攀升，中国电动车在泰国占86%纯电动车市场，在澳洲市场占有率跃至25%成为当地家庭购车首选。比亚迪（1211）股价逆市造好，曾升至111.5元创半年新高。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「21588」，行使价138.88元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。

　　小米（1810）持续进行回购，上周五场内购回600万股，涉资约1.86亿元，至今公司共计购回3.21亿股，占股本1.24%。小米股价连日偏软，曾跌至30.26元再创年多新低。如看好小米可留意认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米则可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

　　美国及伊朗会谈未能达成协议，特朗普宣布美军全面封锁霍尔木兹海峡，外围股市下挫。恒指仍受制于两万六关口，下跌约200点在25600点附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「55296」，收回价24990点，28年9月到期，实际杠杆42倍；或可留意牛证「54679」，收回价24850点，实际杠杆38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「60115」，收回价26118点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意熊证「68742」，收回价26305点，实际杠杆29倍，28年4月到期。

　　据报工信部开展锂电池、光伏组件等重点产品质量检查，强化道路机动车辆产品生产一致性监督检查。宁德时代（3750）股价昨日逆市造好，曾升至701元创新高，A+H股市值突破2万亿。投资者如看好宁德，可留意认购证「28063」，行使价788.5元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡宁德则可留意认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆2倍，明年12月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。

中银国际股票
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笔者为证监会持牌人
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2026-04-13 02:00 HKT
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