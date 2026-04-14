闻风至 - AI推动升级潮利好联想 | 鲜股落镬

中东局势变数再现，股市回复波动。恒生指数周一低开185点报25708点，其后跌幅曾一度扩至385点低见25508点。最终收报25660点，跌232点。全日成交金额跌至2079.1亿元。



美伊谈判消息不断，据报已有3艘超级油轮成功通过霍尔木兹海峡，却在初见曙光之祭，又传出美伊谈判未能达成协议，美国总统特朗普宣布，美国海军即时封锁海峡。消息带动下，油价即重上百元水平，令环球经济、通胀陷入难以预料的局面，资金避险情绪高涨，势必成为困扰大市的中长期因素。



然而，在宏观不确定性之上，AI技术浪潮却持续推动企业IT投资升级，市场能见度高亦令资金押注信心高企。正因如此，联想集团（992）在此逆风当中，仍保持良好的上升势头，尤其是集团在AI基础设施与企业级算力方案上加强布局，正逐步成为市场焦点。



集团近日举办联想中国区2026/2027财年誓师大会，会上集团副总裁、中国基础设施业务群总经理陈振宽公布新财年业务战略，并宣布推出「龙虾湖」、词元工厂等创新方案。



加强企业级算力方案布局



据介绍，「龙虾湖」面向企业级大模型应用，能在4K上下文下稳定输出日均百亿Token，对需要大规模推理与训练的企业而言，等同于一套可即插即用的AI能力池。而「词元工厂」（Token Factory）则打造标准化训推一体化生产线，协助企业在 AI生产要素竞赛中抢占先机。这类方案的推出，正回应当前企业在AI落地过程中面临的三大痛点，即算力不足、部署复杂、成本高昂。



宏观投资环境虽然充满不确定性，但中国市场在各方面均有较高的能见度，先是能源供应相对其他新兴市场稳定，经济在疫后虽然被长期质疑，却在经济数据上未见有重大危险讯号，股票市场估值可谓零泡沫之余，更是长期被压至低于正常值。



联想集团更是全球PC市场一哥，地位极之稳固，新注入的AI概念，可望为其核心业务带来第二增长曲线，从而释放长期被市场忽视的潜在价值，其股价近日重返10元楼上，下站料将重试12元大关。



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