张日强 - 老牌蓝筹屋苑连录止赚离场 | 楼声随笔

新盘市场气氛持续旺热，由于开价贴市或稍低于市价推出，随即引领各路客源走出来，除了新盘或货尾取得理想销情外，就连二手楼市场亦有不俗的表现，当中更以老牌蓝筹屋苑太古城表现最标青，该屋苑于日前罕见於单日内连环录得3宗成交，其中有长情业主持货21年后沽货止赚离场并获厚利，反映新盘市场向好，同时亦带动二手楼的睇楼及成交量，更有新盘向隅客回流二手市场。



整体楼市气氛向好，新盘及货尾表现理想，同时亦带动二手楼市场，部分新盘向隅客明显转投二手楼市场，当中包括用家及投资者，目标则集中港岛老牌蓝筹屋苑太古城最受市场追捧，该屋苑日前於单日内连环录得3宗成交，其中东山阁低层D室，面积762方呎，单位甫放盘即获买家洽购，迅速以1188万成交，每呎造价约1.5万。原业主于2005年以389万购入，持货21年转手帐面获利约799万，期内升值逾2倍。另一宗成交为启天阁低层G室，面积680方呎，获用家以1138万承接，每呎造价约1.6万。原业主于2011年以718万购入，持货15年转售帐面获利420万，期内升值约58%。



事实上，近期新盘市场表现理想，发展商推售的新盘表现理想，连带二手楼市场亦有不俗的表现，尤其老牌蓝筹屋苑最受市场追捧，亦推动部分长情业主沽货止赚离场的决定。



张日强