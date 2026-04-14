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大行晨报 - 离岸人币次季或上望6.77｜大行晨报

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　　美国去年第四季年化国内生产总值（GDP）终值增长0.5%，较预期及前值数据略低。另外，美国2月个人消费支出（PCE）物价指数按年上升2.8%，核心PCE则按年上升3%，两者均符合市场预期。上星期，美国总统特朗普发表讲话称将暂停对伊朗的打击为期两周，市场憧憬美伊战事或将有好消息，原油期货和美汇指数上周三盘中一度下跌。美汇指数一度逼近98.5水平，创下一个月来的新低。

　　不过，于上周末在巴基斯坦举行的美伊双方谈判暂时未能达成共识，两国亦就霍尔木兹海峡主权的看法造成分歧。对于这条承载全球约五分一能源运输的要道，商业通航仍几近停摆。而据外媒报道，特朗普随即宣布美军将全面封锁霍尔木兹海峡，并警告称如果伊朗进行抵抗，美国将予以报复。伊朗政府表示，任何军舰试图接近该海峡都将被视为违反停火协议。

或发挥独特「避险功能」

　　美汇指数本周一早上跳涨高开，正于99水平上落整固，多只外币走势则个别发展。笔者建议投资者现时宜观望美伊战事对外汇市场影响，其中离岸人民币走势强劲，现阶段在6.83水平徘徊，即使美元指数再度回升至99水平，离岸人民币仍然企稳，明显见资金支持。离岸人民币作为我们今年看好的货币之一，自年初以来升幅超出2%，表现仅次于澳元。中东地缘政治动荡之下，人民币或可发挥其独特的「避险功能」，我们认为美元兑离岸人民币短线若能突破6.8水平，不排除有机会测试6.77水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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