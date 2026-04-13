朱红 - 腾讯反复偏软 博「28036」 | 窝轮热炒特区

据报腾讯（700）大股东Naspers旗下Prosus今年首季再度减持腾讯股份，季内合共出售约1300万股腾讯，以季内平均收市价计算相关股份货值约72.7亿元。腾讯股价表现反复，微跌至504元附近好淡争持。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「28036」，行使价580.5元，实际杠杆9倍，今年9月到期。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。



恒指靠稳 留意「54674」



报道指阿里巴巴（9988）AI视频大模型HappyHorse已内部上架阿里百炼，预计稍后正式对外发布。据悉HappyHorse为目前全球排名最高开源视频生成模型。阿里股价造好，升至126元水平整固。如看好阿里可留意认购证「27656」，行使价160.1元，实际杠杆3倍，明年6月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆5倍，今年9月到期。



国家统计局公布上月全国居民消费价格按年上涨1%，增幅低于预期，全国工业生产者出厂价格按年则转为上涨0.5%，升幅略高于预期。恒指上周五表现窄幅靠稳，升至两万六关口附近整固。如看好恒指可留意牛证「54674」，收回价25150点，实际杠杆30倍，28年9月到期；或可留意牛证「55296」，收回价24990点，实际杠杆28倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「67581」，收回价26450点，实际杠杆40倍，28年4月到期；或可留意熊证「57310」，收回价26550点，实际杠杆34倍，28年4月到期。



工信部等四部门日前联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，会议要求持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理「内卷外化」等工作。宁德时代（3750）股价显著造好，升至680元水平整固。如看好宁德，可留意宁德认购证「28063」，行使价788.5元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡宁德，可留意宁德认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆2倍，明年12月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红