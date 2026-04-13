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伍一山 - 恒指升抵阻力好淡争持 | 有钱图

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伍一山
8小時前
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大市上周五回升，恒指高开139点至25891点，早段攀至全日高位26073点，升321点，其后升幅逐步收窄，尾市见全日低位25843点，升91点，收市报25893点，升141点，日线阴阳烛呈十字星，好淡于50天线（26131）阻力争持待变。

　　以周线图分析，恒指上周低位25653点，高位26073点，一周累升777点或3.09%。周线技术指标改善，MACD牛熊，熊差收窄；慢随机指数发出买入讯号；9RSI升抵中轴报50.50。

　　恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部后掉头回落，形成下降通道，上月下旬跌破横行区，但前周以「破脚穿头」大阳烛重返区间底部之上，上周以裂口升破下降通道，走势出现转机。美中不足是阴阳烛只是陀螺，反映升至10周线（25863）和20周线（26080）阻力后好淡都有所保留。恒指后市若能升破26300点关口，有望再试27500点水平。上周三的上升裂口（25254至25668）是短线重要支持之一，不宜全数回补。

中芯升破下降通道

　　国企指数上周五升43点收报8655点，一周累升198点，周线图技术指标改善，MACD双熊，熊差收窄，9周RSI反弹至42.24。国指上周升抵前横行区底部约8700点受阻，本周如能升破即有望回稳。

　　中芯国际（981）上周五升4.58%收报58.25元，据报本月下旬发布的DeepSeek V4大模型，首次实现与华为升腾等国产晶片深度适配，标志着中国AI产业在「去CUDA化」道路上迈出关键一步。走势上，其股价去年10月上旬急升至93.5元大超买，即日以大阴烛倒跌形成「塔形顶」，半年来反复下挫，形成平行下降通道，上月下旬跌至通道底后回升，先后升破10天线和20天线阻力，MACD熊牛，牛差扩大有望进一步反弹。现水平可收集，目标价70元，跌破56元止蚀。

伍一山

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