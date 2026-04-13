闻风至 - 康耐特有潜力爆上 | 鲜股落镬

港股上周五造好，恒生指数收升141点报25893点，成交金额2463.2亿元。个股可以留意康耐特光学（2276），去年业绩表现未能为市场带来惊喜，但集团今年有两大潜在憧憬值得留神，其股价自2月份高位66.5元累计回吐近28%，上周开始见跌定回升，短线先看50元大阻力，若成功突破应有更进一步反弹动力。



康耐特光学于2025年全年收入按年升6.1%，至21.86亿元（人民币，下同）；纯利按年升30.2%，至5.58亿元；每股盈利1.2元，末期息0.2元，全年派息0.35元，按年多派25%。



纯利表现不俗，然而集团去年收入被指未达预期，而引发股价自54.5元（港元，下同）水平急挫，一度跌至42.24元，上周五收市开始起势反弹至47.94元，但短线跌幅仍达12%，且如前文所说，2月份高位计跌幅更达28%。



康耐特光学反弹亦非无因，集团去年下半年正式投产的「Neo Vision XR」高端镜片生产线，料将成为今年最具爆发力的新增长动能。随着全球科技巨头重新押注空间计算与AI眼镜，XR光学元件需求正处于加速上行的前期阶段。



新产投可望抢得「头啖汤」之余，在公司层面，亦有望为集团带来较传统镜片更高的毛利贡献。这亦是市场对康耐特今年寄予厚望的核心原因之一。



布局AR眼镜领域具憧憬



另一方面，康耐特光学早前认投灵伴科技。后者是一间深耕「5G + AI + AR」的软硬体产品平台公司，旗下Rokid品牌在智能眼镜领域已深耕十年，是国内消费级AR眼镜的代表企业之一。虽然康耐特斥资1.8亿元人民币换来的股权不足5%，但这笔投资的真正价值不在持股比例，而在于双方借此建立的深度业务合作关系。



公告指出，未来将结合集团全球化产能布局与快速交付能力，预计双方合作会进一步深化。若合作顺利落地，康耐特将正式切入智能眼镜的中高端供应链，并与Rokid等AR龙头企业形成策略联盟，这将使集团在「智能眼镜生态」的布局更具优势。



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