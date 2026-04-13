邓力文 - 9分钟破解加密钱包 | Exchange²

上月Google旗下量子研究团队发表一份技术文件指出，要攻破比特币与以太坊目前采用的椭圆曲线密码系统ECC-256，所需量子运算资源比学界过往估算大幅降低约9成半。只需千余个逻辑量子位元，便可在约9分钟内完成逆向破解。为何这会做成比特币投资的一个重大威胁？因为比特币的安全性及稀有性是依赖数学原理的，以下用一个非常简单的方式去解释这件事。



首先，安全级别叫ECC-256，像C级防盗锁标示整个锁具的整体强度。然后这个锁具的具体型号叫secp256k1，是一条参数完全固定的椭圆曲线，好比「Yale 2026号锁芯」，材质与锁孔形状全部定死。最后这个锁具的操作手册叫ECDSA，规定了用私钥（你的唯一钥匙）在锁上留下独有痕迹（即签名），以及别人用公钥（锁的公开样本）验证痕迹真伪的整套程序。



比特币安全面临风险



比特币的选择，就是用ECDSA这本说明书，操作secp256k1这款锁芯，达到ECC-256的防盗等级。这个设计的数学基础是单向函数，从私钥推导公钥极其容易，反过来却极其困难。就好似最后目的地是中环，你从香港哪个地方出发都可以到达，可以是何文田、元朗、北角，但你却无法从中环倒推知道到底对方是哪里来。



当比特币用户广播一笔交易时，该钱包的公钥会短暂曝露于未确认交易池中。一部运作足够快的量子机器，可以在约9分钟内从公钥反推出私钥（从中环目的地倒推出北角出发点），抢在区块确认之前发出竞争交易并盗走资金。考虑到比特币平均约10分钟才产出一个区块，这类「即时攻击」成功机会被评估为约4成。最后，论文是真的，理论也是真的。但比特币今日的价格由所有参与消化消息后得出的价格，也是真的，不用因此太恐慌，最少手持大量比特币的人没有因此而卖出。



邓力文