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大行晨报 - 圆汇维持弱势区间行走｜大行晨报

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　　美国与伊朗展开停火协议的谈判，在上周缓和了市场避险情绪，美元则告显著回跌，作为避险货币的吸引力有所下降。然而，由于近期以色列对黎巴嫩的行动以及霍尔木兹海峡的通航受限，加上原油价格在周初大幅回落后出现反弹，美元跌幅尚见受限。在首日会谈结束后，据伊朗方面传出的消息，伊朗与美国代表团在此次谈判仍然存在严重分歧，但谈判仍在继续进行。

　　欧罗兑美元上周维持走高，汇价上月攻破下降趋向线及25天平均线，到上周二终见突破1.1640，可望以双底形态续作上行。较近阻力将看至1.1750及1.18，下一级料为1.1930以至1.20关口。支持位回看1.1580及1.1520，重要支撑指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时3日守稳后则见逐步走稳，而刚在3月中旬亦正好暂为守住此区。

　　美元兑日圆上周五又再回到159区间；日圆一直受国内低利率压制，近期又因高度依赖中东燃料进口而受到油价飙升的打击，从而打压着日圆走势。伊朗战争导致霍尔木兹海峡实际上被封锁，推高原油价格并，这加剧了日本输入性通胀，同时拖累企业利润和高度依赖燃料进口的经济增长。日本央行副行长冰见野良三对国会表示，央行将密切关注中东战争造成经济冲击的规模及持续时间，并会以此作为调整货币政策的参考。他不认为日本正处于滞胀状态，因为通胀正在2%的目标范围内波动，经济增长亦超过潜在水平，但如果中东冲突持续下去，将导致经济增长放缓以及通胀加剧，这将为央行决策带来难题。市场预计日本央行在4月27至28日会议上加息概率约为60%。

　　美元兑日圆在近月维持于高位区间上落，下方大致157.50获支撑，上方则受制于160水准附近。预料美元兑日圆仍倾向延续区间争持。较近支持先看158.20水平。以黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意159.30及160及，之后将看至160.60及161.50水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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