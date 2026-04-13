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刘伟利 - 从温室保护到责任托举 | 巨B讲投资

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刘伟利
8小時前
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　　在财富传承的浪潮中，家族办公室正成为家族永续的核心角色。它不仅负责资产配置、税务规划与风险管理，更扮演导师与协调者，协助家族将庞大财富有秩序、有价值地交付下一代。透过量身设计的教育计划、明确的治理架构与实务参与机会，家族办公室能在安全框架中「托举」年轻继承人，让他们从被动受益者逐步转型为有担当的守护者与决策者。

　　富家子弟多在优渥环境中成长，享有顶尖教育、国际视野与广泛人脉，起点明显高于一般人；然而，温室效应带来的隐忧亦不容忽视：缺乏逆境磨练，易养成依赖心态，面对重大决策时可能欠缺风险意识与韧性。研究指出，全球近七成家族财富在第二代流失，九成于第三代消逝，「富不过三代」的注脚，正提醒我们仅靠资产本身不足以保障长期传承。

　　人生周期有限，下一代若仅靠个人经验累积来应对市场波动、地缘冲突与数位转型等复杂挑战，代价高昂且风险巨大。此时，家族办公室汇聚的跨领域专业便显关键性：投资专家、法律与税务顾问、教育导师、心理与沟通顾问等，共同组成支持网络。他们不只是知识传授者，还设计情境模拟、实习专案与导师制度，让年轻成员在可控的压力情境中接受测试、累积实务能力与判断力。

　　具体做法包括制订家族宪章与成立家族议会，让年轻成员早期参与决策流程；设立教育基金，资助跨国历练或与企业实务结合的专案，以培养领导力、危机处理能力与家族价值认同。历史案例如洛克斐勒家族，长期以专业家办并行外部专才的运作模式，成功将影响力延续多代。台湾亦有越来越多家族企业从嵌入式管理转向专业化家族办公室，以避免情感偏差与治理空白。

　　当然，家族办公室并非万灵药。若过度包办、过度保护，反而剥夺下一代的历练机会与承担责任的空间，造成技能缺口与心理依赖。关键在于平衡：用专业去托举而非取代；在必要时提供后盾，在恰当时刻鼓励面对风雨。唯有在安全但具挑战性的环境中磨练，年轻一代才能内化责任感、培养长期视野，真正成为家族资产与价值的守护者。

　　总而言之，家族办公室是连结过去与未来的智慧桥梁。它看见温室的利与弊，透过制度与教育补足经验不足，让下一代稳健成长。在快速变局的时代，建立完善的家族治理、教育与实务参与机制，不只是守护财富，更是确保家族影响力与价值持久传承的战略选择。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利
 

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