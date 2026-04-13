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关志康 - 不想老　先要不显老 | 神耆商机

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关志康
8小時前
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产经 专栏
內容

　　在商会饭局上，有人提起一个常见问题：「遇上长辈问你『你猜我几多岁』，应该怎样回答才得体？」

　　一位老板笑说：「其实这种问题最好不要问。猜老了，对方不高兴；猜年轻了，我又显得不真诚。何必让人尴尬？真正年轻的人，往往直接开口说出自己的年龄，不需要拐弯抹角。再说，一开口问人属甚么生肖，已经曝露了年纪——年轻人只谈星座，老人才讲生肖。」

　　坐在一旁的会长插话：「街上有的人，在巴士站拉筋、拍手，边走边晃；讲电话必开免提，声音响亮，旁若无人地评论时事、批评世界。这些举止、语气和习惯加起来，就成了一股『老人味』。若想与年轻人亲近，先要戒掉这些细节。」

　　退休律师也补充道：「不止行为，说话同样会显露年纪。形容衣服『很咬肉』、『开胸』；去玩说成『去反』、过生日叫『做生日』、『瘦肉』读成『瘦褥』；还有人说『要录饼带』——这些词汇早已过时。若说话仍带浓厚乡音，也难免显老。再加上吃西餐坚持用筷子夹牛扒、鸡翼；口味偏重浓油赤酱；饭后取出假牙在水杯清洗；看手机必要摘下眼镜；出门携带饼干、苹果与雨伞——这些习惯虽无不妥，却在无形中透露了年纪。」

　　年过八十的前辈听罢，淡然一笑：「说到底，老了，自然会显老，心态再好，岁月仍会留下痕迹。之所以有人老得可爱，也有人老得精彩，是因为他们懂得追新潮、愿意听人说话、不固执己见、保持好奇与学习心。不过老，始终有天显老。大家无非都是想比同龄人看来年轻一些，从中获得一点安慰，甚至一丝沾沾自喜。『不显老』，成了朋辈之间『我活得比你好』的凭证。」

健康教育基金会主席
关志康
 

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