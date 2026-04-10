伍礼贤 - 中国重汽龙头地位稳固 | 开工前落盘

中国重汽（3808）去年业绩表现超市场预期，收入1095.41亿元人民币，按年升15.2%，毛利165.19亿元按年增11.1%；纯利70.19亿元增长19.8%，不论营收抑或纯利均创历史新高。其中重卡销量30.49万辆，市场占有率26.6%，已连续四年成为国内第一，更首次蝉联全球重卡销量榜首。内地市场方面，公司在柴油快递牵引车、15L燃气牵引车、翼开启载货车市场占有率居行业第一，鳌头地位稳固。



展望将来，「以旧换新」政策延续将带动国四等车型加速置换，叠加地方政府对新能源商用车的购置补贴和路权优先等政策落地，料新能源商用车成为拉动行业整体销量的核心引擎。在AI基建提速、重大基建、民生工程与乡村振兴项目的建设落地，预期工程类和大件运输类等多种车型需求将持续提升。可候低在42元吸纳，目标价46元，跌穿38元离场。本人为证监会持牌代表，没持有上述股份​​。



光大证券国际

证券策略师

笔者为证监会持牌人

伍礼贤