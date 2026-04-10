郭家耀 - 碧瑶绿色上望1.3元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
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碧瑶绿色（1397）去年收益下降6.9%至24.2亿元，纯利则升72%至9700万元，创上市新高。核心的清洁业务贡献约19亿元收益，占比78.2%，并凭借总值约1.5亿元的海事处3年期合约，成功将服务版图从陆地战略性扩展至维多利亚港等海洋区域。废物管理与回收业务表现尤为亮眼，收益约2.8亿元，毛利率由11.6%增长至15%，带动该业务毛利上升25.2%至约4200万元。集团目前为香港五区提供废物收集服务，并新中标环保署两份总值约4300万元的回收合约。绿色科技方面，集团研发的新一代太阳能废物压缩箱预计于2026年推出，并在全港布置24小时运作的智能回收机及厨余机。
展望未来，随着《2025年促进循环再造及妥善处置产品条例草案》通过带来的政策红利，以及「北部都会区」已进入施工阶段的四个新发展区所释放的基建与环卫需求，集团正透过技术创新与版图扩张，为业务带来可观回报。入巿价1.02元，目标价1.3元，止蚀价0.92元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀
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