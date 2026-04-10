朱红 - 阿里受制20天线 敲「27562」 | 窝轮热炒特区

券商研报预计阿里（9988）包括AI相关投资等的业务EBITA亏损或扩大至200亿元，下调其2026至2028财年经调整每股盈利预测及目标价，以反映AI投资增加。阿里股价仍受制于20天线，回落至123元水平整固。 如看好阿里可留意认购证「27562」，行使价145.1元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。



乘联会数据显示，4月首6日全国乘用车市场新能源零售8.6万辆，较去年4月同期下降逾两成；厂商新能源批发7.3万辆，较去年4月同期下降近4成。比亚迪（1211）股价下挫，跌至102元水平好淡争持。如看好比亚迪可留意比迪认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪可留意比迪认沽证「22386」，行使价81.83元，实际杠杆6倍，今年8月到期。



联储局公布上月议息纪录显示，在伊朗战争和关税带来高度不确定性下，官员仍然预期今年将会减息一次，与去年12月预测一致。恒指续于两万六关口前整固，在25800点附近窄幅徘徊。如看好恒指可留意牛证「54674」，收回价25150点，实际杠杆35倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「54679」，收回价24850点，实际杠杆29倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「68336」，收回价26348点，实际杠杆39倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「57310」，收回价26550点，实际杠杆29倍，28年4月到期。



华虹半导体（1347）获券商上调今明两年每股盈利预测及目标价，股价表现靠稳，续于20天线之上约91元水平整固。如看好华虹可留意认购证「24178」，行使价116.88元，实际杠杆5倍。如看淡华虹可留意认沽证「24322」，行使价80元，实际杠杆4倍。



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朱红