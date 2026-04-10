张日强 - 大盘连环开价抢市场焦点 | 楼声随笔

近期新盘开售连环报捷，同时间亦带动其他新盘货尾及二手楼的成交量，发展商亦看好短期内市况仍会持续升温，故纷纷加快推盘步伐，部分更率先开价抢占市场焦点，以近日新盘连环开价策略了解，发展商采取审慎贴市开价策略，反映就算市况向好，新盘仍没有采用进取开价策略，主要是因为市场竞争较多，采取低价及贴市开价将有力吸引各路客源，以便延续楼市的旺势。



整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场表现不俗，尤其近日推售的新盘都频频报捷，同时亦带动其他货尾盘的销情，加上引领了各路客源涌出来，部分向隅客更回流货尾或二手市场，以致除了新盘旺场外，其他货尾盘或二手楼都有一定的受惠，睇楼及成交量都有不俗表现，发展商见市况持续升温，随即加快旗下推盘步伐，除上载楼书外，部分新盘更率先开价，当中包括启德新盘，每呎开价2.3万，入场价约560万，至于大围新盘，每呎开价约2.1万，入场价约745万，由于上述2盘开价贴市，预期可引领各路客源出来觅盘。



事实上，3月楼市表现强势，连带本月新盘开售亦取得理想销情，楼市能否延续下去将取决新盘开价策略，发展商见市况持续升温，随即加快推盘部署策略，当中包括快速上载楼书，部分新盘更连环抢先开价，实行以快打慢策略抢市场焦点，以便力吸市场各路客源。



张日强