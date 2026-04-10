温杰 - 宏桥待36元分注部署｜开工前落盘/头条名家本周心水
阅讀更多
內容
虽然中东战争暂似缓和，但不论事态如何发展，部分股份已有望受惠，例如中国宏桥（1378）。早前有消息指，中东最大铝金属生产商阿联酋环球铝业（EGA）位于阿布扎比的主要冶炼厂已被迫暂停运营，带动期铝交易价一度上升。根据笔者了解，相关厂房或需要至少一年时间才可完全重拾产能。除此项因素外，宏桥基本因素本身良好，去年业绩只是受到多项非经常性成本及会计调整所影响，而非营运疲软。中长线而言，铝利润率有望维持高企，配合产能温和增加，都有利集团盈利表现。技术上，股价于40至41元水平形成三顶，若往后再次回落至36元附近水平，可分注部署。
笔者并非证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
香港股票分析师协会理事
温杰
最Hit
居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头
2026-04-09 14:58 HKT
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
2026-04-09 07:30 HKT
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
2026-04-09 15:32 HKT
全新口岸免费巴士4月开通！深圳湾来往宝能太古城 大型商场/公园一站式吃喝玩乐
2026-04-09 12:51 HKT