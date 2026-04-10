温杰 - 宏桥待36元分注部署｜开工前落盘/头条名家本周心水

虽然中东战争暂似缓和，但不论事态如何发展，部分股份已有望受惠，例如中国宏桥（1378）。早前有消息指，中东最大铝金属生产商阿联酋环球铝业（EGA）位于阿布扎比的主要冶炼厂已被迫暂停运营，带动期铝交易价一度上升。根据笔者了解，相关厂房或需要至少一年时间才可完全重拾产能。除此项因素外，宏桥基本因素本身良好，去年业绩只是受到多项非经常性成本及会计调整所影响，而非营运疲软。中长线而言，铝利润率有望维持高企，配合产能温和增加，都有利集团盈利表现。技术上，股价于40至41元水平形成三顶，若往后再次回落至36元附近水平，可分注部署。



笔者并非证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。



香港股票分析师协会理事

温杰

