大行晨报 - 镑汇维持区间上落｜大行晨报

美伊达成两周停火协定及霍尔木兹海峡有望重开的利好消息提振，投资者情绪显著改善，美元兑一篮子主要货币周三曾一度触及一个月以来最低；停火有助于缓解通胀压力，可能为美国联储局降息又重新打开大门。然而，美伊临时停火生效的第一天，以军对黎真主党发动本轮冲突以来最大规模空袭，伊朗方面称其违反停火协议，再次关闭了霍尔木兹海峡，并威胁准备对以色列军事目标采取威慑行动。眼下当前局势依然脆弱，这段期间尚存在很多不确定性，这或会限制美元的回调空间。美伊首轮会谈将于11日在巴基斯坦举行，但伊朗方面表示，伊方10项停战条款里的三项关键条款已遭违反，「谈判基础」被破坏。而以色列又是否能在黎巴嫩方面作出改变，都是影响美伊谈判及和平进程的重要因素。投资者短期内可能仍会保持警惕，因为停火协议的持续性尚未得到充分验证，冲突风险将依然存在。此外，要留意周五晚将公布美国消费者物价指数（CPI）。刚在周三公布的美联储3月会议记录显示，决策者因战争导致的石油冲击上调了2026年通胀预期，并对加息持开放态度。



暂见1.32获支撑



英镑兑美元在上月中旬大升后则一度走软，到近日低见1.32水准之下。英镑兑美元在此前一周大致于1.32区间企稳。鉴于图表见RSI及随机指数正处中位区间横行，估计英镑兑美元仍将延续在区间温和上落。下方支持位预计在1.32及1.3150，关键指向1.30关口以至1.28。阻力位则料为100天平均线1.3430及1.35，其后阻力预估在1.36以至1.3720水平。



美元兑加元自上月底以来多番探试1.3950/1.40关口，但在未有明确破位下，本周呈逐步回落，以至RSI及随机指数均见自超买区域回落，5天平均线下破10天平均线形成利淡交叉，预示汇价短线有继续下跌的倾向。较近支持先留意100天平均线1.3750。倘若以近月以来的累计涨幅计算，38.2%的回调水平为1.38，50%及61.8%的调整幅度则会扩展至1.3745及1.37，78.6%则会至1.3620水平。阻力位先会回看1.39水准，关键仍会是1.3950/1.40，其后阻力估计为1.4140以至1.42水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

