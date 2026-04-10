大行晨报 - 人民币后市料续稳｜大行晨报

美国最新公布数据显示，美国3月非农就业人数增加17.8万，创2024年底以来最大增幅，失业率意外下降，加上最新公布的首次申领失业救济人数降至接近两年低点，表明美国就业市场表现仍然良好。旧金山联储银行总裁戴利表示，良好的就业报告将为决策者争取时间。不过，美联储本周三公布的3月议息纪录显示，大多数与会者认为，如果能源价格持续上涨，冲击劳动力市场和物价，局方需要采取宽松的货币政策。但是通胀如长期处于较高水平，局方亦保留加息的选项。市场将本次议息纪录解读为较为鸽派，美汇指数本周三低开后，执笔之时仍于99水平争持。



另一边厢，中东地缘政治局势震荡下，人民币表现仍然稳健。内地3月PMI较市场预期为佳，制造业及非制造业PMI均重返扩张区域，期内新出口定单急升4.1至49.1，创2024年5月以来最高，制造业的商业活动情绪则温和上扬，商业活动预期小幅上升至53.4，创3个月以来的高位。而美国贸易代表早前曾淡化中美元首峰会再次推迟的可能性，预计未来一年两国贸易关系将保持稳定；加上内地人民银行称，将保持适度宽松的货币政策立场与充裕的流动性，促进社会融资成本低位运行。离岸人民币本周三盘中高见6.82水平。



我们认为，地缘政治局势动荡下，市场逐步扩展人民币计价的资产版图避险，加上人行支持宽松的货币政策，预计人民币相较其他货币走势较为稳健。我们仍然看好离岸人民币走势，美元兑离岸人民币第二季或下试6.8水平，阻力位则为6.92至6.94水平区间。



光大证券国际产品开发及零售研究部