朱红 - 小米重越10天线 追「27771」 | 窝轮热炒特区

报道指小米（1810）内部预计今年手机业务销量将下滑，计划调整线下门店策略，将营收重心转向大家电业务，门店从「业务型」转向「经营型」。小米股价反弹，重越10天线曾高见32.76元。如看好小米可留意认购证「27771」，行使价43元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



美团（3690）高管表示，用户决策方式正在变化，餐饮行业将进入信任竞争时代，真实口碑成为长期资产，去年大众点评上新增逾4.5亿条真实评价。美团股价显著造好，曾升逾1成高见89.9元。如看好美团可留意认购证「25630」，行使价98.93元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡美团可留意认沽证「27411」，行使价71.83元，实际杠杆4倍，今年12月到期。



恒指跟随外围股市造好，升近800点在25900点附近整固。如看好恒指可留意新上市牛证「54674」，收回价25150点，28年9月到期；或可留意新上市牛证「54679」，收回价24850点，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「67581」，收回价26450点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意熊证「68338」，收回价26608点，实际杠杆29倍，28年4月到期。



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朱红