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朱红 - 小米重越10天线 追「27771」 | 窝轮热炒特区

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朱红
22小時前
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产经 专栏
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　　报道指小米（1810）内部预计今年手机业务销量将下滑，计划调整线下门店策略，将营收重心转向大家电业务，门店从「业务型」转向「经营型」。小米股价反弹，重越10天线曾高见32.76元。如看好小米可留意认购证「27771」，行使价43元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

　　美团（3690）高管表示，用户决策方式正在变化，餐饮行业将进入信任竞争时代，真实口碑成为长期资产，去年大众点评上新增逾4.5亿条真实评价。美团股价显著造好，曾升逾1成高见89.9元。如看好美团可留意认购证「25630」，行使价98.93元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡美团可留意认沽证「27411」，行使价71.83元，实际杠杆4倍，今年12月到期。

　　恒指跟随外围股市造好，升近800点在25900点附近整固。如看好恒指可留意新上市牛证「54674」，收回价25150点，28年9月到期；或可留意新上市牛证「54679」，收回价24850点，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「67581」，收回价26450点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意熊证「68338」，收回价26608点，实际杠杆29倍，28年4月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

中银国际股票
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朱红

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2026-04-08 02:00 HKT
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