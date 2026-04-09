闻风至 - 小米初步见底值得审视 | 鲜股落镬

中东局势缓和，美伊迎来短暂停火，刺激港股于复活长假期后重开即告爆升。恒生指数裂口高开556点报25772点，其后升势稳步扩大，曾高见25934点，涨达818点，最终收报25893点，升776点。



小米集团（1810）近期受多重负面消息夹击，然而股价落到30元边水平，初步有见底味道，似乎开始值得重新审视其投资价值，单看该股的手机及电车业务，已差不多跌至合理水平。



小米股价自去年9月高位59.9元回落45%，主因多重负面消息夹击，先是成都SU7起火事件在网上疯传，其后再传汽车业务成本上升及20万级电动车价格战加剧，市场对汽车前景急速转弱。同时DRAM价格暴涨，引发全球手机出货量受压预期，小米面对需求转冷与成本上升两重压力，两大主业情绪由乐观转为审慎。



在股价腰斩后，小米的实际价值应该值多少，是捞底前，投资者必先问清楚自己的问题。而小米刚公布的业绩，应该可为大家提供一个好答案。



多条产品线同步发力



小米去年纯利升76%，至416.43亿元（人民币，下同），但单计第4季，纯利为65.44亿元，按年跌27.3%，对比首3季纯利均逾百亿，股价大跌也确有道理。各项业务当中，以汽车业务最易秤，对比理想汽车（2015）去年收入1123亿元、纯利仅11.24亿元，市值达1583亿港元。



而小米手机 × AIoT（人工智慧物联网）分部收入达3512亿元，依然稳居全球第三大手机品牌之位，仅次于苹果与三星。更关键是，在行业整体需求仍未完全复苏的背景下，小米去年手机毛利率仍能维持在10.9%，属同业中相对健康的水平，显示其成本控制与产品组合策略仍具韧性。



当然，小米的估值不应只由「手机」与「汽车」两个故事主导。事实上，家电、人工智慧物联网（AIoT）等多条产品线正同步发力，并在小米系统下，逐步形成一个具备黏性与闭环效应的独特生态圈。这个生态圈的价值往往在市场情绪偏弱时被忽略，但却正是小米能够维持稳定现金流、抵御周期波动的重要基础。



闻风至