张日强 - 向隅客回流 货尾盘最受惠 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场表现理想，尤其新盘连番推售频频报捷，新盘开售同时间引领大批客源涌出来，部分未能购入心头好的准买家，亦纷纷回流货尾盘，甚至二手楼市场寻觅笋盘，以致不少货尾盘都取得不俗销情。由于部分新盘的造价已到达某个水位，不少准买家未能顺利承接，显示新盘推售的单位已测试出市场的承接水平，部分向隅客惟有转投其他较低水位的货尾盘。



近期新盘推售频频报捷，发展商推售的新盘都以市价或稍低于市价推出，随即引领大批客源涌出来，当中包括用家及投资者，由于新盘推出的首批单位都有一定折让，惟仍有部分单位的定价亦较进取，以便测试市场承接力，大部分的入票买家都希望抽得前排筹号，能有机会拣选贴市价的单位，故此往往吸引大批客源入票，至于未能拣选心头好的准买家，一般都会留待下一轮推出的单位，或流向其他货尾盘或二手楼市场，以致近日货尾盘或二手楼市场都有不俗表现。



事实上，楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现向好，加上推出的新盘连番热销，引领大批用家及投资客涌出来，同时亦带动起二手楼市场的效应，投资者去年购入的单位，一般持货半年的楼盘已升幅逾10%至20%，短炒投资客见近日市况升温，加上中东战火迟迟未有停下来的迹象，随即采取短炒策略，纷纷先行沽货止赚离场。



张日强