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郭家耀 - 友邦业绩理想前景乐观｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
22小時前
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产经 专栏
內容

　　友邦保险（1299）去年新业务价值55.16亿美元，按固定汇率计算，增长15%；年化新保费按年上升9%至94.84亿美元；新业务价值利润率为58.5%，按年上升3.6个百分点。期内，内涵价值营运溢利108.87亿美元，按年上升7%；内涵价值营运回报为15.8%，按年上升0.9个百分点；产生的基本自由盈余为67.65亿美元，按年上升6%。香港业务的新业务价值增长28%至22.56亿美元，新业务价值利润率68.5%，上升3个百分点。内地新业务价值为12.4亿美元，按年上升2%；新业务价值利润率57.6%，升1.4个百分点。友邦秉持渐进的派息政策，全年股息增加10%至每股193.08港仙。

　　此外，董事会批准新一轮17亿美元的股份回购计划，持续为股东创造价值。友邦在泛亚地区18个市场深厚布局，对未来的长期增长充满信心。友邦业绩表现理想，回购计划提振信心，前景值得乐观。入巿价85元，目标价100元，止蚀价78元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

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