大行晨报 - 澳元兑美元大幅冲高｜大行晨报

在最后期限即将到来之际，美国总统特朗普周二晚在社交媒体上突然发文，宣布同意暂停对伊朗的轰炸与军事打击行动，为期两周；消息迅即缓和了市场对中东紧张局势的担忧情绪。油价在短时间内大幅跳水逾20美元，这缓解了市场对通胀的担忧，同时打压了美国联储局加息预期。



美伊停火两周推动风险偏好



特朗普在帖文中表示，经过与巴基斯坦总理及陆军参谋长的沟通，双方请求暂缓原定当晚对伊朗发动的毁灭性打击，前提是伊朗同意全面、立即且安全地开放霍尔木兹海峡。特朗普最终同意暂停军事行动两周，并强调这将是一次「双边停火」。特朗普提到，伊朗方面已提出一份十点方案，美方认为这是一份可行的谈判基础。双方在过去几乎所有争议要点上均已达成一致，两周停火期将专门用于最终敲定并正式签署协议。然而，虽然这是敌对行动爆发以来的首次实质性停火，市场可能会因此涌现出一定程度的审慎乐观情绪，但投资者可能仍会保持警惕，因为停火协议的持续性尚未得到充分验证，任何一方若在后续谈判中出现强硬立场，冲突风险将依然存在。



澳元兑美元周二大幅走高，重新登上0.70关口；中东冲突出现降温迹象，促使美元温和回落，能源风险下降利好全球风险资产，澳元兑美元亦为受惠。当前阻力会先留意0.71，较大阻力预估在0.7130及0.72，下个关键料为0.74。支持位回看0.70关口，同时亦是25天平均线所在；较大支持料为0.69及100天平均线0.6850及0.6800水平。



新西兰央行周三维持官方现金利率在2.25%不变，声明称，自2月《货币政策声明》发布以来，中东地区的事件已显著改变了新西兰的通胀和经济增长前景以及风险平衡。短期内，通胀预计将上升，经济复苏将减弱。委员会对任何普遍性的通胀压力保持高度警惕，并随时准备采取行动，将通胀恢复至其中期目标。委员会认为，维持利率不变能在防范中期通胀风险与避免过度压制经济复苏之间取得平衡。若出现显著第二轮通胀效应或通胀预期失锚，央行将会果断加息。



纽元兑美元周二显著上扬，升见至0.58水准，摆脱了近月来的下跌趋势，目前也要观望0.60关口能否得以企稳，即可望短期纽元仍有力续为上行。当前支撑预料在0.5780及0.57，其后则看0.5630及0.5580水准。阻力位料为0.60及0.6080，下一级参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

