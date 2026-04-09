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大行晨报 - 油价短线不宜抄底｜大行晨报

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　　今个星期初，美伊双方宣布达成为期两周短暂停火的协议。伊朗当局表示，霍尔木兹海峡安全通行两周是可能的，美伊首轮会谈将于周五在巴基斯坦伊斯兰堡举行。而受停战利好消息影响，标普500指数和纳斯达克综合指数从低位反弹，现货金价亦飙至每盎司4800美元以上，美汇指数和油价同步下挫。早前油价急速上升，美国最新调查显示，美国消费者对通胀升温感到忧虑，消费者对于美国一年期通胀预期升至3.42%，较前值有所升温，并创下一年来最大升幅。其中，美国消费者预计中东战争爆发将推高汽油和食品价格，未来一年汽油价格预计将上涨9.4%，较冲突爆发前上升5.3%，亦创下2022年3月以来最高水平。

　　另外，受停战消息影响，纽约期油于周三盘中暴跌，于每桶109美元急挫至最低约每桶91.05美元，跌幅超出10%，执笔之时暂时于每桶95.72美元上落。从技术指标上看，纽约期油短暂跌穿上升三角底部每桶96.97美元，或显示多头动能已削弱，14天相对强弱指数（RSI）亦回落至50水平附近。笔者认为现阶段不宜追入原油市场抄底，建议投资者待美伊谈判结果后再评估入市状况。

　　至于黄金市场方面，尽管现货金价受美伊停战消息短线拉升并出现技术性反弹，曾经重回我们早前提及的第一个支撑位约每盎司4842美元。黄金后市能否延续反弹走势，就要看是否能企稳于每盎司4920美元之上，因此，现阶段不建议投资者过度主动入市。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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