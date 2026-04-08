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朱红 - 阿里近月新低 博「27562」 | 窝轮热炒特区

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朱红
2026-04-08 02:00 HKT
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　　券商研报指，阿里巴巴（9988）凭借其全栈能力在中国互联网板块中拥有最强AI竞争优势，虽然外卖及即时零售竞争依然激烈，但仍预期相关业务亏损将按季收窄。阿里股价仍受制于10天线，上周四曾跌至117.5元创近月新低。如看好阿里可留意认购证「27562」，行使价145.1元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡阿里可留意认沽证「27080」，行使价111.01元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　小米集团（1810）公布3月小米汽车全系累计交付超过2万辆，与2月交车量基本持平，今年1至3月累计交付约8万辆，仅完成年度55万辆交付目标的14%。小米股价曾跌至30.52元，创一年多新低。如看好小米可留意认购证「27271」，行使价48元，实际杠杆5倍，今年10月到期；如看淡可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

　　券商研报指，美团（3690）竞争高峰期可能已过去，仍对美团执行力、以及即时零售及到店业务强大竞争优势抱有信心。美团股价持续偏软，失守20天线曾低见78.7元。如看好美团可留意认购证「26183」，行使价93元，实际杠杆5倍，今年10月到期；如看淡美团可留意认沽证「27411」，行使价71.83元，实际杠杆3倍，今年12月到期。

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朱红

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