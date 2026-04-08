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闻风至 - 舜宇绩佳中线可留意 | 鲜股落镬

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闻风至
2026-04-08 02:00 HKT
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舜宇光学（2382）2025年业绩有不少惊喜，全年收入约432.3亿元（人民币，下同），按年升12.9%。期内纯利46.4亿元，按年大增逾7成，兼宣布末期息大增1.3倍至1.21港元，派息比率由过往20%略升至25%。

　　若拆开业务看，汽车产品收入成为最大惊喜。2025年汽车产品收入达73.3亿元，按年升21.3%，增速远胜整体，成为舜宇新的增长火车头。手机业务方面，在行业逆风下仍能录得8.6%按年增长。全球智能手机出货量在2025年多次被下调，主要因记忆体等关键零组件价格急升，推高整机BOM成本。舜宇过去6个月股价累跌34%，但上周四录得第三棍连升，己初步形成逆市势头，值得留神。

　　值得注意是，舜宇的收入结构进入「大执位」阶段。自动驾驶渗透率提升，意味每辆车所需的镜头数量由现时的3至5颗，逐步走向10颗以上；加上车载感知系统由单一镜头走向多模态融合，舜宇在镜头、模组与系统方案的布局，将使其每部汽车赚到的价值持续提升。

　　舜宇于机械人视觉市场的潜力亦不容忽视，扫地机器人、割草机器人、服务型机器人等多个细分市场，都可能成为舜宇第二个增长新引擎。舜宇正由「手机光学股」走向「光学感知概念股」，笔者认为，公司在车载光学、机械人视觉及物理AI上的成长潜力值得留意。

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