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张日强 - 群盘排队列阵步步进击 | 楼声随笔

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张日强
23小時前
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产经 专栏
內容

整体楼市气氛旺热，新盘及二手楼市场表现理想，发展商推售的新盘连番报捷，刚过去的复活节长假期，新盘睇楼及成交量都有不俗的表现，部分新盘更开放现楼，随即引领大批客源前往参观，由于市场反应理想，发展商亦加快推盘步伐，本周起将陆续有新盘乘势出击，加上刚于上月底连番热销的新盘，亦正部署加推应市，预期月内新盘步步进击，势必掀起连场激战。

　　新盘市场气氛好转，上月多个新盘销情理想，而且有2至3个新盘都录得「一Q清袋」或近沽清的实况，成绩令人鼓舞，新盘销情连番报捷，尤以复活节长假期间，多个新盘的睇楼及成交量都有不俗的表现，单在过去5日长假期，新盘合共累沽逾300伙，成绩相当不俗，毕竟不少港人离港外游，惟新盘销情仍有如此表现，加上现楼新盘频频录得参观人流，受惠市况明显升温，发展商亦趁势加快推盘步伐，本周内将陆续有新盘推出招标及正式开价及开售，预料将会掀起一轮抢客战。

　　事实上，复活节长假期新盘销情不俗，合共沽逾百伙，与此同时，发展商亦加快推盘步伐，连日来大围新盘开放现楼引领了大批客源涌出来，加上市场仍有其他新盘频频软销及推广，本周内陆续将有新盘部署开价，尤其近日新盘销情连番报捷，故发展商随即采取快打慢策略加快推盘，以便捉紧楼市的旺势。

张日强

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2026-04-02 02:00 HKT
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