Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 中银香港目标价48元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2026-04-08 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　中银香港（2388）业绩展现出强劲韧性，全年归属利润达401亿元，按年增长4.9%，股东回报率（ROE）稳守11.5%的优良水准，税后净利亦录得5.3%的增长至412亿元。值得留意的是，集团客户总存款强劲增长7.9%，达到2.94万亿元，为业务扩张提供了雄厚基础。派息方面更令人欣喜，全年每股股息（DPS）为2.125元，按年提升6.8%，每股末期息派1.255元，以56%的派息比率回馈股东，股息率超过5厘，对一众追求稳定收益的投资者而言极具吸引力。从战略布局来看，管理层的远见清晰可见，除了在新造按揭、IPO收款及财富管理等传统优势领域继续保持领先，更于今年初完成收购中银国际私人银行此项战略性部署，直接强化高端财富管理板块的竞争力。与此同时，集团的数字化平台效能显著提升，带动用户活跃度及交易量稳步上扬，加上成本收入比进一步优化至23.6%，显示其营运效率持续提升。

　　展望未来，集团在东南亚业务的增长潜力值得期待，加上人民币业务能力及人工智慧技术应用的深化，配合董事会刚批准的2026至28年股东回报框架，明确实施派息率有序提升、股份回购等措施，充分体现管理层对股东利益的高度重视，这种多管齐下、积极回馈股东的明确策略，无疑将为中银香港的估值重估注入强劲动力，值得长线持有。目标价48元，止蚀价39.5元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

最Hit
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
6小時前
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
13小時前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
5小時前
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
李泳汉反击爸爸指控：欺负死人 称有施明不满新抱证据 斥李家鼎抹黑亲儿
影视圈
4小時前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
10小時前
资深制作人萧键铿病逝享年73岁 儿子证实死讯 曾报读艺训班与周润发卢海鹏是同学
资深制作人萧键铿病逝享年73岁 儿子证实死讯 曾报读艺训班与周润发卢海鹏是同学
影视圈
4小時前
吴家乐爆李家鼎私下常忧心细仔李泳豪：又畀人虾 揭李泳汉「操控论」可信性
吴家乐爆李家鼎私下常忧心细仔李泳豪：又畀人虾 揭李泳汉「操控论」可信性
影视圈
8小時前
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
影视圈
10小時前
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
01:54
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
影视圈
7小時前
更多文章
邓声兴 - 金风科技目标价18.5元 ｜开工前落盘/头条名家本周心水
　　金风科技（2208）日前公布去年业绩，表现相当亮丽，龙头优势进一步彰显。期内集团实现营业收入730亿元(人民币，下同），按年增长28.8%，归母净利润达27.7亿元，按年增幅高达49.1%，充分展现出强劲的盈利韧性。尤其值得留意的是，在面对第四季度因阶段性政策变化导致自持电站约10亿元资产减值的不利影响下，集团核心制造端盈利能力依然持续提升，风机及零部件销售毛利率全年提升至8.95%，按年显著
2026-04-01 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水