邓声兴 - 中银香港目标价48元｜开工前落盘/头条名家本周心水

中银香港（2388）业绩展现出强劲韧性，全年归属利润达401亿元，按年增长4.9%，股东回报率（ROE）稳守11.5%的优良水准，税后净利亦录得5.3%的增长至412亿元。值得留意的是，集团客户总存款强劲增长7.9%，达到2.94万亿元，为业务扩张提供了雄厚基础。派息方面更令人欣喜，全年每股股息（DPS）为2.125元，按年提升6.8%，每股末期息派1.255元，以56%的派息比率回馈股东，股息率超过5厘，对一众追求稳定收益的投资者而言极具吸引力。从战略布局来看，管理层的远见清晰可见，除了在新造按揭、IPO收款及财富管理等传统优势领域继续保持领先，更于今年初完成收购中银国际私人银行此项战略性部署，直接强化高端财富管理板块的竞争力。与此同时，集团的数字化平台效能显著提升，带动用户活跃度及交易量稳步上扬，加上成本收入比进一步优化至23.6%，显示其营运效率持续提升。



展望未来，集团在东南亚业务的增长潜力值得期待，加上人民币业务能力及人工智慧技术应用的深化，配合董事会刚批准的2026至28年股东回报框架，明确实施派息率有序提升、股份回购等措施，充分体现管理层对股东利益的高度重视，这种多管齐下、积极回馈股东的明确策略，无疑将为中银香港的估值重估注入强劲动力，值得长线持有。目标价48元，止蚀价39.5元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴

