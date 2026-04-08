大行晨报 - 受制趋向线阻力 欧罗下行压力犹存｜大行晨报

据两名美国官员称，在总统特朗普要求伊朗重新开放霍尔木兹海峡的最后期限到来之前，美国对哈尔克岛上的军事目标发动了打击。其中一名官员表示，此次打击涉及岛上50多个目标，且不包括石油基础设施。特朗普已将美东时间周二晚设定为伊朗重新开放海峡的最后期限，否则伊朗将面临能源基础设施遭受毁灭性打击的风险。不过，面临又一个最后期限，汇市未有出现太大波动，市场或因屡次延期而变得麻木。



日本央行可能维持相对宽松的政策立场，从而扩大与美国之间的利差空间，这或在短期限制美元兑日圆的下跌空间。美国方面，受地缘冲突推升能源价格影响，市场对通胀再度抬头的担忧升温，交易员已基本排除美联储年内降息的可能性，并开始押注年内存在加息空间。这一预期变化推动美元指数近月以来维持走高。不过，随着美元兑日圆仍接近160区间，日本当局已明显加强对汇率波动的关注。美元兑日圆上月底短暂突破160关口，但到上周已见小幅回落。若短期仍未见汇价向上出现明确破位，预料美元兑日圆仍倾向于再为回落。较近支持先看25天平均线158.60水平。黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意160及160.60，之后将看至161.50、162以至163.50水准。



欧罗兑美元上月能攻破下降趋向线及25天平均线，位置上则在1.1640附近止步，上周欧罗出现小幅回调，短期技术面尚为偏软；当前重要支撑指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时3日守稳后则见逐步走稳，而刚在3月中旬亦正好暂为守住此区；其后将会看至1.1340及1.12水准，更为关键将是1.10关口。较近阻力回看25天平均线则位于1.1560，倘若后市欧罗回破此区才可望缓止这一个多月的下跌态势。延伸向上将看至1.1640及100天平均线1.1690，下一级料为1.18水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇