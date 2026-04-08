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大行晨报 - 美元短线或延续升势｜大行晨报

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2026-04-08 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　美国供应管理协会（ISM）数据显示，伊朗战争推动制造业投入成本大幅飙升，3月制造业指数为52.7，高于市场预期和前值，扩张速度创2022年以来最快。美国联储局理事巴尔称，美伊战争对经济和通胀仍然构成风险。

　　另外，美国ADP报告显示，3月份私营部门新增就业职位超市场预期。ADP公布，美国3月私人企业职位增加6.2万个，远高于市场预期的增加4万个，前值亦修订为增加6.6万个。复活节假期前，美国总统特朗普曾就伊朗问题发表讲话，表示美军已接近完成对伊朗的打击目标，但未来几个星期内仍将继续对伊朗发动打击。消息刺激美元兑主要货币走高，扭转早前连续两日的下跌趋势。

　　美国联储局3月议息会议时，以11比1的投票结果宣布将联邦基金利率维持在3.5至3.75厘不变。议息声明预计2026年全年通胀将会升温，失业率将保持稳定。联储局将今年经济增长预测上调至2.4%，高于去年底预测的2.3%，今年通胀预期则由2.4%上调至2.7%，不过预计2027年回落至2.2%，2028年进一步降至2%的目标。失业率估计维持于4.4%。彭博利率期货显示，市场预计联储局今个月议息会议将继续按兵不动。

　　自3月初以来，受美伊战争影响，美汇指数一度高见100.54，随后小幅回落至最低98.88，但仍然企稳于250天及50天线上方。笔者曾于3月31日在本专栏提醒投资者，美汇指数短线不排除再度测试今年高位约100.5水平，美汇指数上周符合我们预期回升至100.5水平以上，并高见100.643，再次创下今年以来新高。执笔之时，美汇指数小幅正于100水平上方整固，多项技术指标显示美元未见超买。在美伊战事风险持续下，美汇短线或有机会上试101.3水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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