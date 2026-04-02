Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 腾讯续反弹 留意「27221」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
2026-04-02 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　报道引述腾讯（700）高层指出，今年腾讯云增长将主要来自AI、出海与国产化三大核心引擎，并相信未来中国云服务可凭借产品实力与性价比在海外市场实现快速增长。腾讯股价造好，反弹重上10天线在496元附近整固。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「27221」，行使价664.38元，今年9月到期，实际杠杆9倍。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，今年10月到期，实际杠杆6倍。

　　RatingDog/标普联合公布3月中国制造业采购经理人指数（PMI）录50.8，连续第四个月保持在50之上，但较2月有所回落并低于预期。恒指反弹逾500点，重越两万五关口，在25300点附近整固。如投资者看好恒指，可以留意恒指牛证「69160」，收回价24750点，2028年9月到期，实际杠杆38倍。相反，如看淡恒指，可留意恒指熊证「60639」，收回价25840点，2028年4月到期，实际杠杆41倍。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小時前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小時前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小時前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
17小時前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
21小時前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小時前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
5小時前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小時前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小時前
更多文章
朱红 - 阿里偏软 博「26927」 | 窝轮热炒特区
　　据报道比亚迪（1211）透露公司有信心在2026年实现150万辆出口量，较1月时公布130万辆目标提升15%，并指比亚迪计划从2027年起在中国境外部署闪充站。比亚迪表现靠稳，续于10天线之上约106元水平整固。如看好比亚迪可留意认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪可留意认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。
2026-04-01 02:00 HKT
窝轮热炒特区