朱红 - 腾讯续反弹 留意「27221」 | 窝轮热炒特区

报道引述腾讯（700）高层指出，今年腾讯云增长将主要来自AI、出海与国产化三大核心引擎，并相信未来中国云服务可凭借产品实力与性价比在海外市场实现快速增长。腾讯股价造好，反弹重上10天线在496元附近整固。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「27221」，行使价664.38元，今年9月到期，实际杠杆9倍。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，今年10月到期，实际杠杆6倍。



RatingDog/标普联合公布3月中国制造业采购经理人指数（PMI）录50.8，连续第四个月保持在50之上，但较2月有所回落并低于预期。恒指反弹逾500点，重越两万五关口，在25300点附近整固。如投资者看好恒指，可以留意恒指牛证「69160」，收回价24750点，2028年9月到期，实际杠杆38倍。相反，如看淡恒指，可留意恒指熊证「60639」，收回价25840点，2028年4月到期，实际杠杆41倍。



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朱红