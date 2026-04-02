闻风至 - 澳门3月赌收劲 金沙可跑赢 | 鲜股落镬

澳门3月份赌收有意外惊喜，按年录得15%升幅，至226.12亿澳门元，较市场预期的11%升幅高出4个百分点，首季按年则录得14.3%增长。赌收表现超预期，料将引发市场对赌股重新估值。两大龙头金沙中国（1928）及银河娱乐（0027）值得留意，两者之中笔者较偏好金沙，相信其中场收入表现会继续跑赢同业。



原本市场对3月份赌收表现并不乐观，主要因去年下半年赌收已回复至较高水平，令市场预期今年赌收增长将出现放缓。去年6至12月的月均赌收约为214.38亿澳门元，较上半年月均197.95亿澳门元高近8%。



演唱会或是3月份赌收强劲的主要原因。3月份演出包括多队韩团，如TREASURE、aespa、NCT WISH、ATEEZ；而4月份则有复活节档期，加上MIRROR成员Anson Lo及Edan的复活节演唱会（4至5日）、泰星BILLKIN（18至19日）及李克勤（18至19日）等亦有演唱会。



业绩动能仍佳



在赌收消息刺激下，金沙中国昨日升3.64%，来到17.09元水平，正处于突破长下降轨的边缘。短线需留意17.5元关口，而升穿18元水平则是再起升浪的关键位置。



从基本面看，金沙2025年经调整物业EBITDA微跌0.7%至23.1亿美元，末期息每股派50港仙；单看第四季经调整物业EBITDA则按年升6.5%，业绩动能仍佳。以最新股价计算，集团股息率接近4.4厘，可望在博反弹之余提供一定息率支持，值博率高企。然而赌股已不再是过往的高速增长概念，未来更需加大投资以提升吸引力，这点是投资者需要调整心态的地方。



至于银娱方面，股息率亦达4.2厘。管理层曾表示，今年资本开支将达100亿至110亿元，远高于去年的35亿元，用途包括翻新现有设施及推进第四期项目建设等，开支压力较大，但是基本面同样具吸引力，值得持续关注。



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