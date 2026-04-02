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张日强 - 新盘火热群起齐抢焦点 | 楼声随笔

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张日强
2026-04-02 02:00 HKT
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产经 专栏
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新盘市场气氛急速升温，上月多个新盘销情理想，部分更录得「一Q清袋」的实况，成绩令人鼓舞。新盘销情连番报捷，刺激到其他发展商采取快打慢策略，市场上已有3至4个新盘于近日纷纷软销及推广，部署于月内出击，受到市场多个新盘卖个满堂红所刺激，发展商群起推盘的动力明显大为提高，并且有望延续楼市旺势的局面。

　　整体楼市气氛好转，新盘市场表现火热，近日开售的新盘销情理想，部分新盘更取得红盘高开的场面，令到发展商有更大的动力推盘应市。除了刚刚销情报捷的将军澳新盘外，市场上最少有3至4个新盘正在软销及推广，当中包括位处红磡、荃湾、启德及大围新盘等排队出击，相信可于本月内乘旺势出击，虽然市况好转对后市有一定的带动作用，惟始终市场新盘盘源充裕，预料新盘未必采取进取开价策略，加上竞争明显，反而有机会采取贴市及低开策略抢攻，以便吸引市场各路客源。

　　事实上，近日新盘销情向好，就算外围战火持续，暂时仍未对本港楼市造成影响。各大发展商见市况持续，故纷纷为旗下新盘软销及推广，部分于月内群起出击，目前市场上最少已有3至4个新盘部署推出，尤其近日将军澳大盘引领出来的用家及投资者，短期内都会四处寻觅可具投资的新盘，预期新一轮抢客战正式开打。

张日强

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