郭家耀 - 滨海投资上望1.3元｜开工前落盘/头条名家本周心水

滨海投资（2886）日前公布2025年度业绩，展现强劲的经营韧性，归母净利润达2.06亿元人民币，按年上升12%。在国内天然气需求疲软下，公司管道气销量逆势增长4.5%，城镇燃气平均毛差成功修复至0.51元人民币/方。财务管理方面，公司透过优化债务结构，使融资成本大幅压降41%，平均贷款利率降至4.4%。同时，增值服务板块表现亮眼，收入与毛利双增长逾13%，并成功上线「泰悦家」电商平台，向综合城市生活服务商转型。展望2026年，公司目标总销气量达25亿方，并预计增值服务毛利增长15%。随着2026年3月与两大股东天津泰达及中石化深化战略合作，公司将进一步强化气源保障与市场拓展。为回馈投资者，公司承诺2025至2027年每股派息额每年提升不低于10%，前景值得期待。目标价1.3元；入巿价1.05元；止蚀价0.95元。



笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

