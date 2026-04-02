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大行晨报 - 美元兑瑞郎未企稳0.80关口｜大行晨报

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2026-04-02 02:00 HKT
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　　美国总统特朗普当地时间周二晚上表示，美国可以在两到三周内结束对伊朗的军事行动，且德黑兰不必以达成协议作为冲突结束的先决条件。特朗普在白宫对记者表示他们很快就会撤军，撤军可能在两周内，也许两周，也许三周。白宫随后宣布，特朗普将于周三晚间就伊朗问题向全国发表讲话，提供重要最新情况。全球股市和债市跳涨，因市场臆测中东冲突可能缓和。另外，伊朗革命卫队宣称从周三开始对包括微软、Google、苹果、特斯拉和波音在内的18间美国公司发出新威胁，称这些企业将成为目标。特朗普对此表示不担心。

　　澳元兑美元此前多番在0.71区间遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数已自超买区域回跌，预料澳元兑美元正酝酿着回吐压力，当前会先留意0.6950，失守料见澳元跌势加剧。黄金比率计算，38.2%及50%的回吐水准在0.6895及0.6805，扩展至61.8%及78.6%则为0.6715及0.6585。较重要支持指向0.65关口。至于阻力参考0.6880及25天平均线0.7030，较大阻力预估在0.7120及0.72，下个关键料为0.74。

　　美元兑瑞郎升上0.80关口，周二触高至0.8044，为去年12月10日以来最高水准。可留意上一次顶部在1月15日的0.8042，故周二是刚触碰附近水准后即出现回落，尾盘回跌至0.80关口之下，同时亦带动RSI及随机指数掉头回落，示意美元呈回调压力。支持位回看短期上升趋向线0.7910及25天平均线0.7860，倘若破位料更为明确其回跌走势，之后看至0.7740及0.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键。阻力位继续留意0.8050，较大阻力参考0.8090及0.8130，下一级料为0.82水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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