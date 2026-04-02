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大行晨报 - 现货金价4850美元为关键｜大行晨报

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2026-04-02 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　特朗普本周暗示美伊战争将会完结，并称无论是否与德黑兰达成协议，美国都将会在两到三周内结束战争，其他国家应自行解决霍尔木兹海峡通行问题。市场预期伊朗战争可能缓和，加上美国最新职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）显示，2月职位空缺有所回落，招聘率跌至近六年最低，可见美国劳动力需求已经降温。受此影响，美汇指数高位回落，本周二盘中一度高见100.643，执笔之时正于99.52水平徘徊。

　　另外，自美伊战争爆发以来，现货金价于冲突爆发后的第一个交易日一度飙高至每盎司5418.88美元，随后逾一个月以来，现货金价连跌三个星期，先是跌穿50天线，之后一度低见每盎司4099.44美元水平。在今次美伊爆发冲突之后，市场担心原油供应不足，加深了投资者对环球通胀升温的忧虑，澳洲央行在今年已率先开启加息步伐，而市场对联储局、欧洲央行、英伦银行及新西兰联储银行等纷纷上调加息预期，全球国债收益率均有所反弹，从而令到金价走势承压，亦抵消了黄金的避险功能。

　　笔者曾于3月25日在本专栏提醒投资者，现货金价当时技术指标出现超卖讯号，不排除短线迎来技术性反弹，而之后的逾一周的时间，金价走势完全符合预期，于我们早前提及的三个止蚀位之一的约每盎司4404美元水平整固后，黄金出现短线反弹，执笔之时正于每盎司4721美元附近徘徊。笔者认为，金价是否能重拾升势，要看黄金短线能否企稳于每盎司4850美元水平，若能成功企稳该位置，第二季度不排除再度测试5200美元水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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